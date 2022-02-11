Происшествия

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Вынесен приговор бывшим депутатам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по  Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора двум бывшим депутатам Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

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