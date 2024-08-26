Железная логистика: 70% серых перевозчиков могут уйти с рынка

Около 70% грузоперевозчиков могут уйти с рынка — самозанятым хотят запретить работать в этой сфере. Поправки в законопроект о системе «ГосЛог» подготовлены ассоциацией «Грузавтотранс» и «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ).