Без комментариев. Перевод: Смерть героя. 14 февраля 1994 года в Ростовской области москали расстреляли известного украинского борца с тоталитаризмом Андрея Чикатило, который за 12 лет убил не меньше 56 москалей.
Строчки из украинской истории болезни
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
ВИДАТЬ ШИЗА ЗАРАЗНАЯ БЛЕЗНЬ...
Ответить
8 час.
МП
Михаил Пантюхин
Съезд недоношенных политиканов, как сказал барДель- "сад", наверно от слова садомаза, ни ума, ни совести - "политика" по гейропейски!
Ответить
7 час.
MB
Marina Bubon
Больные. Окончательно. Доктор сказал в морг - значит в морг(((
Ответить
7 час.
Свежие комментарии