Роковые яйца Оксаны Лут

Не рассосалось Отдел писем The Moscow Post, который, как известно, работает 24 часа в сутки получает много писем с одним и тем же вопросом: что случилось с отечественными курями? Они что, нестись перестали? Ведь за последние недели куриные яйца стали не то что, золотыми, они стали бриллиантовыми! И обладателю 9 яиц Фаберже, коллекционеру Виктору Вексельбергу теперь можно смело собирать еще одну коллекцию яиц, благо, что выбор богатый! Но хотелось бы напомнить и вот о чем: первый звоночек о том, что не все ладно в российских курятниках, оказывается, звенел еще в середине апреля 2021 года.