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Водила

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Почему тюнинг без разрешения в 2025 году может оставить вас без машины и с крупным штрафом

Почему тюнинг без разрешения в 2025 году может оставить вас без машины и с крупным штрафом

Когда желание улучшить машину оборачивается ловушкой Признаюсь, я и сама не раз засматривалась на стильные светодиодные фары или спортивный руль, мечтая сделать салон чуточку уютнее, а внешний вид — агрессивнее.

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