Трамп решил остановить финансирование изучения опасных вирусов после пандемии Covid-19

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, приостанавливающий федеральное финансирование «рискованных и спорных» исследований вирусов, которые делают патогены более опасными или заразными.
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