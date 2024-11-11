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Афера не удалась. Северянин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Афера не удалась. Северянин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Жителя Холмогорского района осудят за попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции.Как сообщает следственный комитет, 8 сентября 2024 года в деревне Хомяковская Холмогорского района сотрудники ГИБДД ОМВД России «Холмогорский» остановили автомобиль, за рулём которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.

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