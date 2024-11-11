Афера не удалась. Северянин пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Жителя Холмогорского района осудят за попытку дать взятку сотруднику Госавтоинспекции.Как сообщает следственный комитет, 8 сентября 2024 года в деревне Хомяковская Холмогорского района сотрудники ГИБДД ОМВД России «Холмогорский» остановили автомобиль, за рулём которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии