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Мировое обозрение

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Qualcomm, Bosch и другие будут вместе создавать и продвигать чипы на архитектуре RISC-V

Qualcomm, Bosch и другие будут вместе создавать и продвигать чипы на архитектуре RISC-V

Компании Qualcomm Technologies, Robert Bosch, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor и NXP Semiconductors объявили об организации совместного предприятия Quintauris, главная задача которого состоит в разработке и продвижении решений на базе архитектуры RISC-V.

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