От боевых задач - к собственному делу. Ветераны специальной военной операции осваивают новые профессии и открывают свой агробизнес.
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