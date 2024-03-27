Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. Об этом 28 марта сообщил мэр города Игорь Терехов.«В Харькове взрывы.
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Комментарии
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Алексей Куницын
Харькове, нанесли удар по заводу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - ракетой взорвана группа из 30 польских наемников.(охрана завода). В городе находится еще много таких баз и заводов и поляков. Из этих гражданских объектов потом трупы в натовской форме вывозят, а на сайтах силовых структур НАТО пачками появляются некрологи о погибших от несчастных случаев сотрудников.
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