Алексей Куницын

Харькове, нанесли удар по заводу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - ракетой взорвана группа из 30 польских наемников.(охрана завода). В городе находится еще много таких баз и заводов и поляков. Из этих гражданских объектов потом трупы в натовской форме вывозят, а на сайтах силовых структур НАТО пачками появляются некрологи о погибших от несчастных случаев сотрудников.