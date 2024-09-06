В Сбере заявили о росте более чем в 30 раз случаев мошенничества с применением дипфейков

К концу 2024 года ущерб россиян от действий мошенников может составить около 300 миллиардов рублей. Об этом в рамках работы девятого Восточного экономического форума на сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.