В Сбере заявили о росте более чем в 30 раз случаев мошенничества с применением дипфейков

К концу 2024 года ущерб россиян от действий мошенников может составить около 300 миллиардов рублей. Об этом в рамках работы девятого Восточного экономического форума на сессии «Кибермошенничество – новая пандемия?» заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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