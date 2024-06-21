Сестра Ким Чен Ына назвала отбросами перебежчиков из КНДР

Перешедших на сторону Южной Кореи граждан КНДР ждут непредвиденные проблемы, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, назвав северокорейских перебежчиков отбросами.
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Перешедших на сторону Южной Кореи граждан КНДР ждут непредвиденные проблемы, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, назвав северокорейских перебежчиков отбросами.
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