Нуланд рассказала о роли США в срыве Стамбульских соглашений

С точки зрения Вашингтона, по словам Нуланд, детали соглашения были якобы выгодны Украине. Экс-заместитель госсекретаря добавила, что многие украинские политики осознавали этот факт и не хотели исполнять достигнутые договоренности.
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