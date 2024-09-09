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Нуланд рассказала о роли США в срыве Стамбульских соглашений

Нуланд рассказала о роли США в срыве Стамбульских соглашений

С точки зрения Вашингтона, по словам Нуланд, детали соглашения были якобы выгодны Украине. Экс-заместитель госсекретаря добавила, что многие украинские политики осознавали этот факт и не хотели исполнять достигнутые договоренности.

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