13,11,24 Курахово - Ильинка Активные боевые действия в районе Курахово. Атака ВС РФ бронетехникой севернее посёлка Ильинка.
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13,11,24 Курахово - Ильинка Активные боевые действия в районе Курахово. Атака ВС РФ бронетехникой севернее посёлка Ильинка.
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