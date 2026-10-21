Форвард « Коламбуса » Дмитрий Воронков сделал голевую передачу в матче НХЛ с « Торонто » (2:6). Россиянин набрал 2-е (0+2) очко в текущем чемпионате, продлив безголевую серию со старта сезона до 6 игр.
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