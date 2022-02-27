Медведев поделился хорошими новостями о санкциях

Введённые против Совета безопасности России западные санкции воодушевили Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев Нам не страшен серый волк! Несмотря на то, что уровень санкций, введённых против России США и их союзниками, президент Джозеф Байден сравнил с альтернативой Третьей мировой войне, председатель правящей партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обнадёжил американского лидера, дав свои оценки в соцсети "ВКонтакте": "Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят… Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции — миф, фикция, фигура речи.