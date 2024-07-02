Куда сходить: интересные мероприятия 3 июля в Крыму

ТЕАТР Крымский академический русский драматический театр Горького (Симферополь, ул Пушкина, д 15) Спектакль «Крошка Енот» 6+ 3 июля, 10:00 Очень добрая сказка о маленьком, но очень храбром Еноте, который сначала очень боялся того, кто сидел в пруду, а потом подружился с ним.