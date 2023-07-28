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В МИД Венгрии заявили о необходимости немедленно начать переговоры о мире на Украине

В МИД Венгрии заявили о необходимости немедленно начать переговоры о мире на Украине

РИАМО - 28 июл. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с затягиванием конфликта условия для переговоров о мире по Украине будут становиться все хуже, а потому их нужно начать немедленно, передает ТАСС.

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