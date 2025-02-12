За день в приёмный покой Рязанской ОКБ пришли 312 человек, 200 — экстренные пациенты

Каждый экстренный пациент был осмотрен врачом, в случае необходимости проводились дополнительные исследования, включая лабораторные анализыВ понедельник, 10 февраля, в приемный покой Рязанской ОКБ обратилось 312 человек за сутки, из которых 200 — экстренные пациенты.