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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жиру завершил карьеру в сборной Франции в 37 лет. Оливье – лучший бомбардир в ее истории

Нападающий объявил о завершении карьеры на международном уровне. Он вызывался в команду с 2011 года и за это время стал ее лучшим бомбардиром, забив 57 раз в 137 играх.

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