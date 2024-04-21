Сеофон и Твайен появятся в Granblue Fantasy: Relink 26 апреля В преддверии специальной п...

Сеофон и Твайен появятся в Granblue Fantasy: Relink 26 апреляВ преддверии специальной презентации по ролевому экшену Granblue Fantasy: Relink разработчик Cygames решил рассказать о том, что 26 апреля состоится выпуск обновления 1.
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