Дочь Радимова столкнулась с проблемами в Европе из-за продажи квартиры в России

29-летняя дочь бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Владислава Радимова, Александра Радимова, родившаяся и живущая в Испании, заявила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее возникли проблемы в Европе после продажи квартиры в России.
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