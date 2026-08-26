Дочь Радимова столкнулась с проблемами в Европе из-за продажи квартиры в России

29-летняя дочь бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Владислава Радимова, Александра Радимова, родившаяся и живущая в Испании, заявила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее возникли проблемы в Европе после продажи квартиры в России.