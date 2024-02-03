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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWare Разра...

Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWare Разра...

Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWareРазработчики Nightingale для оптимальной производительности посоветовали обновить драйверы, использовать проводное подключение к интернету, отключить VPN, закрыть фоновые приложения, а также задействовать DLSS, FSR или XeSS.

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