Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWare Разра...

Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWareРазработчики Nightingale для оптимальной производительности посоветовали обновить драйверы, использовать проводное подключение к интернету, отключить VPN, закрыть фоновые приложения, а также задействовать DLSS, FSR или XeSS.
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