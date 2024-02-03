Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWare Разра...

Опубликованы системные требования сурвайвала Nightingale от ветеранов BioWareРазработчики Nightingale для оптимальной производительности посоветовали обновить драйверы, использовать проводное подключение к интернету, отключить VPN, закрыть фоновые приложения, а также задействовать DLSS, FSR или XeSS.