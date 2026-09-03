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Иркутск Сегодня

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Опоздал на самолет: в Иркутске осудят «террориста»-шутника

В Иркутске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ложном сообщении о бомбе в аэропорту. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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