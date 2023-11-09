"Ни к кому на помощь он не придет". Мусульмане уличили как хитрит Эрдоган

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Борис Виленский
Турки нация торговая, поэтому до последнего будут вилять - угрожать и уклоняться.
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