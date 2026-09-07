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Два телеканала Боснии и Герцеговины отключили из-за трансляции похорон Младича

Два телеканала Боснии и Герцеговины отключили из-за трансляции похорон Младича

Marko Drobnjakovic/AP/TASS В Боснии и Герцеговине отключили сразу два канала из-за того, что они транслировали похороны бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича.

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