Тимчасовий табір для українських біженців у м. Пшемисль, Польща (Photo by Louisa GOULIAMAKI/AFP) США виділять Україні 100 млн доларів на захист цивільного населення та об'єктів Сполучені Штати мають намір надати Україні додатково 100 мільйонів доларів допомоги на заходи щодо захисту цивільного населення та інфраструктури країни, повідомив Держдепартамент Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 26 […] Сообщение США виділять Україні 100 млн доларів на захист цивільного населення та об'єктів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.