Жертва сексуальных домогательств Байдена рассказала о его планах воевать с Россией ещё в 2019 году

Американский журналист и политический эксперт Такер Карлсон взял интервью у бывшей сотрудницы Сената Конгресса США Тары Рид, которая утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Джо Байдена.
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