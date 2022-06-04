В Тверской области гимназисты побывали в гостях у Госавтоинспекции

Отделение Госавтоинспекции посетили очень важные гости - учащиеся гимназии № 10 города Ржева. Для гимназистов была организована экскурсия по отделению, в ходе которой они узнали, как организована работа инспекторов по исполнению административного наказания, пропаганды безопасности дорожного движения и дорожного надзора.
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