В Тверской области гимназисты побывали в гостях у Госавтоинспекции

Отделение Госавтоинспекции посетили очень важные гости - учащиеся гимназии № 10 города Ржева. Для гимназистов была организована экскурсия по отделению, в ходе которой они узнали, как организована работа инспекторов по исполнению административного наказания, пропаганды безопасности дорожного движения и дорожного надзора.