Завтра в Астрахани ради ретро-поезда будет ограничено автодвижение возле вокзала

Ограничение будет длиться 10 часов. В связи с проведением мероприятий, посвященных выставке ретро-поезда «Воинский эшелон» в Астрахани 12 мая с 08:00 до 18:00 будет введено временно ограничение остановки и стоянки автомобильного транспорта от дома 1 по ул.
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