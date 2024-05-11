Завтра в Астрахани ради ретро-поезда будет ограничено автодвижение возле вокзала

Ограничение будет длиться 10 часов. В связи с проведением мероприятий, посвященных выставке ретро-поезда «Воинский эшелон» в Астрахани 12 мая с 08:00 до 18:00 будет введено временно ограничение остановки и стоянки автомобильного транспорта от дома 1 по ул.