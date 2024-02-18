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Татьяна Монтян: Трудные времена для простых армян, к сожалению, только начинаются

Татьяна Монтян: Трудные времена для простых армян, к сожалению, только начинаются

Что, Никол, помогли тебе твои янки?  Авантюра премьера Армении Никола Пашиняна под кодовым названием «Гэть от Москвы» предсказуемо оборачивается трагедией для армянской государственности и армянского народа.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Так этот армяшка пашинян с самого начала прихода к власти повторяет политику усопшего либераста и русофоба насрального....
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8 час.
Natalija Osminina
Так народ Армении два раза за ушастую крысу скакал. каждый народ достоен своего правителя.
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7 час.

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