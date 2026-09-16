А не надо так нахально подлетать к российским кораблям, здоровее будете

Датчане утверждают, что одна из ракет, пущенных с российского ракетного фрегата, едва не поразила вертолёт AS-550 Fennec ВВС Дании, слишком близко подлетевший к кораблю.
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Правильно сделали. После сигнальной - на поражение
А неча..
Давно бы так!
Жаль промахнулись...
Самолёт, в котором летел Зеленский, чуть не сбил БПЛА, правда, с расстояния 160 км, в Борю Джонсона тоже чуть БПЛА не угодил, который повредил локомотив другого поезда, а вертолёт ВВС Дании чуть было не рухнул от холостого выстрела? Чудные дела творятся...
ЖАЛЬ НЕ СБИЛИ ...чтоб не повыадно было....
Поддерживаю !!!!
Как то слишком мягко сделали, что для предупреждения подлёта к кораблю применили всего лишь две сигнальные ракеты в сторону того военного вертолёта. Только вот сигнальные ракеты, почему-то недалеко летят и становится ясным, что этот верт лёт подлетел слишком близко к кораблю. Поэтому, нужно было дать очередь рядом с тем "талалётом"" , чтобы неповадно было подлетать так близко к российским кораблям