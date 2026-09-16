Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 877 подписчиков

А не надо так нахально подлетать к российским кораблям, здоровее будете

А не надо так нахально подлетать к российским кораблям, здоровее будете

     Датчане утверждают, что одна из ракет, пущенных с российского ракетного фрегата, едва не поразила вертолёт AS-550 Fennec ВВС Дании, слишком близко подлетевший к кораблю.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

Самолёт, в котором летел Зеленский, чуть не сбил БПЛА, правда, с расстояния 160 км, в Борю Джонсона тоже чуть БПЛА не угодил, который повредил локомотив другого поезда, а вертолёт ВВС Дании чуть было не рухнул от холостого выстрела? Чудные дела творятся...

Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Как то слишком мягко сделали, что для предупреждения подлёта к кораблю применили  всего лишь две сигнальные ракеты в сторону того военного вертолёта. Только вот сигнальные ракеты, почему-то недалеко летят и становится ясным, что этот верт лёт подлетел слишком близко к кораблю. Поэтому, нужно было дать очередь рядом с тем "талалётом"" , чтобы неповадно было подлетать так близко к российским кораблям