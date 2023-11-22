FT: 52% американцев экономят на еде

Экономическое благополучие западных держав постепенно уходит в прошлое. На фоне мощных конфликтов в разных частях света в странах Евросоюза и США начались экономические кризисы, которые постепенно подвели государства к рецессии.
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