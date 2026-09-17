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На полигоне ЛенВО завершились учения бригады связи

На полигоне ЛенВО завершились учения бригады связи

На полигоне Ленинградского военного округа завершились специальные учения отдельной бригады связи. В условиях, максимально приближенных к реальным, бойцы развернули полевые узлы и отработали методы защиты техники от беспилотников.

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