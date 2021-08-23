Армия ДНР подавила огневую точку ВСУ в Донбассе

Бойцы Народной Милиции ДНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии в селе Водяное, откуда вёлся обстрел территорий республики, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на Telegrfam-канал «Ясиноватая Донбасс на линии огня».