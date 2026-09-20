Когда дадут отопление в Москве. График и нюансы

С наступлением осенних холодов для миллионов москвичей становится актуальным главный бытовой вопрос — когда в квартирах станут тёплыми батареи.
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