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Картина дня. Финансы

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Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Экономист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год – и рост издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

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