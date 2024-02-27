Депутат Грузии задался вопросом финансирования ЛГБТ в стране

Член грузинского общественного движения «Сила народа» и депутат Гурам Мачарашвили задался вопросом финансирования ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) иностранными посольствами и международными организациями.
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