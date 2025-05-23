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«Россети» предложили ввести льготную ипотеку для молодых энергетиков по аналогии с IT-сферой

<p style="text-align:justify">Компания &laquo;Россети&raquo; выступила с инициативой ввести в России льготную ипотечную программу для специалистов электроэнергетической отрасли в возрасте до 40 лет, аналогично действующим программам поддержки IT-специалистов.

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