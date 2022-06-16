Вице-президент «Барселоны» о зарплатах: «Мы должны сократить их еще на 160 млн, но совать руку в карман человеку с контрактом – неблагодарное дело»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам рассказал о зарплатах в клубе. – Почему вы не смогли уменьшить фонд заработной платы так, как хотели? – Засунуть руку в карман человеку, у которого есть контракт, подписанный кем-то другим, – очень неблагодарное дело.