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Медицинская Россия

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Врач отдала мошенникам 230 тысяч рублей якобы для замены домофона

В Усть-Илимске (Иркутская область) в полицию обратилась местная пенсионерка, работавшая врачом. Ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом подтверждения заявки на замену домофона попросил продиктовать код из смс.

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