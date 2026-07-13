Врач отдала мошенникам 230 тысяч рублей якобы для замены домофона

В Усть-Илимске (Иркутская область) в полицию обратилась местная пенсионерка, работавшая врачом. Ей позвонил неизвестный мужчина и под предлогом подтверждения заявки на замену домофона попросил продиктовать код из смс.
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