Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде может последовать штраф в 50 тысяч рублей

За хранение велосипеда в подъезде жилого дома граждан РФ может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, передает РИА Новости.
За хранение велосипеда в подъезде жилого дома граждан РФ может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, передает РИА Новости.
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