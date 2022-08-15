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Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде может последовать штраф в 50 тысяч рублей

Юрист Грешнова: за хранение велосипеда в подъезде может последовать штраф в 50 тысяч рублей

За хранение велосипеда в подъезде жилого дома граждан РФ может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова, передает РИА Новости.

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