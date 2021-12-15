А вы у них были? Названы лучшие врачи Приморского края

В список лучших врачей не только региона, но и страны по версии пользователей портала «ПроДокторов» вошли: Травматологи-ортопеды Виталий Симаков из Владивостокской поликлиники №1, Александр Морозов из Владивостокской клинической больницы №2; Отоларингологи Геннадий Комаров из Приморской детской краевой клинической больницы №1, Евгений Гилифанов из Владивостокской поликлиники №1 и Галина Буженик из Владивостокской поликлиники №4; Онкологи Олег Аргишев из Приморский краевой онкологический диспансер, Анастасия Изосимова и Александра Дей из Медицинского центра ДВФУ; Педиатры Ирина Комарова и Ольга Кладкевич из Владивостокской поликлиники №5.