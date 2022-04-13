В Минтрансе рассказали о простое более 150 тысяч грузовых вагонов в РФ

Минтранс РФ объяснил в официальном ответе - который подготовлен совместно с Минэкономразвития, Минфином и ФТС России - на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, что в простое находятся более 150 тыс.
Минтранс РФ объяснил в официальном ответе - который подготовлен совместно с Минэкономразвития, Минфином и ФТС России - на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, что в простое находятся более 150 тыс.
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