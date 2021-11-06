Мировое обозрение

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В США на концерте рэпера Трэвиса Скотта погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет

В США на концерте рэпера Трэвиса Скотта погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, 13 пострадавших остаются в больнице в результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон (штат Техас), сообщил мэр Сильвестр Тернер.

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