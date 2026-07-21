Российская нефть не слушается Каю Каллас, торгуясь значительно выше «потолка» Ценовой «потолок», введённый странами G7 для российской нефти, продолжает демонстрировать с.
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Российская нефть не слушается Каю Каллас, торгуясь значительно выше «потолка» Ценовой «потолок», введённый странами G7 для российской нефти, продолжает демонстрировать с.
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