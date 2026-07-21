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Российская нефть не слушается Каю Каллас, торгуясь значительно выше «потолка

Российская нефть не слушается Каю Каллас, торгуясь значительно выше «потолка» Ценовой «потолок», введённый странами G7 для российской нефти, продолжает демонстрировать с.

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