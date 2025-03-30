Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Михайлович Строгов
    Если что, то нужен предупредительный ядерный удар по Лондону или Парижу и все сразу притихнут, ни кто не захочет умир...Генерал Ивашов: Л...
  • Игорь Василевский
    Горский, ...... не вслух....  Кто СССР к войне с гитлером подготовил?? Кто победой руководил? Кто за 10 лет индустриа...Сталин и Трамп, Б...
  • Владимир Мешков
    Зе уже живой труп... Imho"Он готовится": З...

Кардинальное решение: с мигрантов предложили брать сбор на границе

Кардинальное решение: с мигрантов предложили брать сбор на границе

Согласно новому закону, полиция в России теперь имеет право без обращения в суд депортировать иностранцев при наличии соответствующих оснований.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх