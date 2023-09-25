ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЮгЗапСиб
    Зависть плохое чувство, каждый кузнец своего счастья. Нужно было не горбатиться, а идти в депутаты.Назван средний ра...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Я думала, что она чуточку умнее. Надо же, какая мразь!Редкая подлость: ...
  • Олег Самойлов
    А нехер было горбатиться! РАБОТАТЬ надо было на благо страны!Назван средний ра...

Скандал сорвал все маски: Зеленский стоя аплодировал столетнему эсэсовцу, за «защиту Украины от русских» в годы ВОВ

Скандал сорвал все маски: Зеленский стоя аплодировал столетнему эсэсовцу, за «защиту Украины от русских» в годы ВОВ

Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, продолжает беззаветно аплодировать их палачам REUTERS .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий анин
Ответить
15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Чего еще ждать от этого выродка? Его дед уже не раз в гробу перевернулся от выхл
Ответить
15 час.
Tania Еременко
Он клоун, а папаня, очевидно, так воспитал выродка. Это же надо - еврей-нацист...)))(((.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх