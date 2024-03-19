Наталия Орейро тайно посетила Петербург для съёмок в кино

Актриса пыталась скрыть своё лицо, но всё равно привлекла внимание публики. Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская певица и актриса Наталия Орейро тайно приехала в Петербург, для съёмок в новом проекте.
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