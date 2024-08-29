В Орловской области планируют производить амфибии и беспилотники

Губернатор Клычков утвердил Инвестиционную декларацию Орловской области. Документ разработан в целях формирования благоприятного инвестиционного климата, а также создания условий для опережающего инвестиционного развития региона.
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